Trio met kalasjnikov in auto ramt politiecombi op oudejaarsnacht: tot 38 maanden cel VCT

10 januari 2019

18u35 0 Maasmechelen Drie Luikenaars zijn elk veroordeeld tot celstraffen van 32 en 38 maanden cel omdat ze vorig jaar op oudejaarsnacht zwaar gewapend met een Kalasjnikov, een geladen vuurwapen en handboeien naar Maasmechelen trokken om een overval te plegen. Toen een politiecombi de auto wilde controleren, ramde bestuurder I. (35) het dienstvoertuig. Hij reed zich daarna vast in een doodlopende straat. De drie sloegen te voet op de vlucht maar twee van hen konden snel ingerekend worden.

Luikenaar O. (31) gaf toe dat hij vorig jaar op oudejaarsnacht samen met I. (35) en Y. (26) het plan had opgevat om een overval te plegen op een woning in Maasmechelen. Met een kalasjnikov met twee laders op de passagierszetel en een koevoet, twee paar handboeien, een geladen vuurwapen en lakens bij de hand trokken de drie naar Maasmechelen. Maar daar botsten ze op een politiecombi, die het voertuig met Franse nummerplaat wilde controleren.

Bestuurder I. (35) negeerde de sirenes en de blauwe zwaailichten van de politie en reed met hoge snelheid weg. Y.(26) sprong tijdens de vlucht al uit de wagen. Even later reed de vluchtwagen een doodlopende straat in. “Omdat ze gevangen zaten en geen kant uit konden, ramden ze de politiewagen in de linkerflank,” beschreef de advocaat van de twee politie-inspecteurs, die zich burgerlijke partij stelden. “Maar ze konden hen niet passeren.” Het voertuig kwam tot stilstand tegen een omheining, waarna de twee inzittenden te voet op de vlucht sloegen. De inspecteurs konden hen even later inrekenen maar ook dat verliep niet zonder slag of stoot. Door de opgelopen kwetsuren zette een inspecteur het nieuwe jaar in met een tijdelijke werkonbekwaamheid van zeven dagen. Luikenaar I. (35), die de vluchtwagen bestuurde, moet de twee agenten een schadevergoeding van 300 en 700 euro betalen.

19.000 euro in kleerkast

Luikenaar Y. (26) die tijdens de vlucht uit de auto was gesprongen, kon later gearresteerd worden. Tijdens een huiszoeking op 28 maart in zijn woning vond de politie een handvuurwapen en een geldsom van 19.000 euro in de kleerkast. De aanklager had de verbeurdverklaring van dat bedrag gevorderd maar de strafrechter in Tongeren ging daar niet op in omdat het geld niet kon gelinkt worden aan de diefstal. Y. kreeg wel een extra celstraf van twee maanden en een boete van 4.000 euro voor verboden wapenbezit.