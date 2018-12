Trio krijgt 15 maanden cel voor juwelendiefstal in Maasmechelen Dieven gevat dankzij de hulp van burgers VCT

24 december 2018

14u59 0

Een 31-jarige Roemeense vrouw (31), een Roemeense man (49) en een Française (24) uit Duitsland zijn elk veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden omdat ze op 23 oktober bij juwelier Verschelde in Maasmechelen aan de haal gingen met dure juwelen. De bende was de dag voor de diefstal al op verkenning gegaan bij de juwelier om hun plan te beramen. De drie konden na de diefstal gevat worden dankzij de hulp van alerte voorbijgangers.

Op 22 oktober was de Roemeense A. al met haar Duitse kompaan een kijkje gaan nemen bij juwelier Verschelde aan de Dokter Haubenlaan in Maasmechelen.

De volgende dag trokken de drie van Duitsland naar Brussel maar ze maakten eerst een tussenstop in Maasmechelen om hun slag te slaan. Juwelier Verschelde beschreef na de diefstal wat er gebeurd was. “Het trio sprak Duits. Ze wilden een halsketting kopen en betaalden daarvoor zelfs een voorschot van 900 euro. De twee dames hielden mij bezig in de buurt van de etalage. Ik zag niet dat de man ondertussen achter de kassa was gekropen en de lade met dure halskettingen had open getrokken. Hij graaide een heel aantal gouden en zilveren kettingen mee en ging er plots met de twee dames snel vandoor.”

Hulp van burgers

Alerte voorbijgangers, die de bestolen juwelier nog uit zijn zaak zagen lopen, volgden de dieven. Ze achtervolgden het verdachte voertuig van het trio, maakten foto’s met hun GSM en verwittigden de politie. De dieven konden door de politie gevat worden in Lanklaar. Een deel van de buit hadden de drie onderweg gedumpt in de voortuin van een woning aan de Boslaan in Dilsen-Stokkem. Sommige juwelen vond de politie ook terug in een vuilniscontainer.

Strenge straf

Naast de celstraf moeten de drie ook elk een boete van 400 euro betalen. Volgens de strafrechter hadden de buitenlanders de diefstal wel degelijk samen gepland. “Hun bezoek aan de juwelierszaak de dag voor de feiten maakt duidelijk een voorbereidende handeling uit en de gehanteerde modus operandi bevestigt dit. Elk van de beklaagden had een duidelijke taak in het plegen van de diefstal.”

De verplaatsing van buitenlandse dievenbendes naar België dient sterk ontmoedigd te worden en de straf moet een afschrikeffect hebben Quote uit het vonnis van de strafrechtbank in Tongeren

De twee vrouwen maakten samen met de Duitse man ook afspraken over de verklaringen die ze zouden afleggen als ze gearresteerd werden. Met de vijftien maanden cel gaf de strafrechter in Tongeren het trio een nog zwaardere straf dan de een jaar cel die de openbare aanklager had gevorderd. “De verplaatsing van buitenlandse dievenbendes naar België dient sterk te worden ontmoedigd. Zoniet zal de straf geen enkel afschrik effect hebben,” luidde het vonnis.