Tot één jaar cel voor valsemunters 29 mei 2018

De strafrechter in Tongeren veroordeelde zes mannen uit Maasmechelen (tussen 21 en 46 jaar) tot straffen van 6 maanden tot een jaar omdat ze valse biljetten van 50 euro kochten en uitgaven.





Twee van hen kochten die biljetten, per pakket van 100 stuks, bij een Nederlander en betaalden hiervoor tussen 15 en 17 euro per stuk. Daarna werden hun kompanen, meestal jonge twintigers, bevoorraad. Via gsm-berichten werd hierbij het codewoord 'tomaten' gebruikt. Op die manier maakten ze slachtoffers in Hasselt en Antwerpen, maar ook in Nederland en Duitsland. Het lucratieve handeltje kende een einde toen één van hen in de Hasseltse dancing Versus op heterdaad betrapt werd met vijf valse exemplaren. Door zijn gsm uit te pluizen, kwamen de speurders de anderen op het spoor. (JEK)