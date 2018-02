Toerisme digitaal ondersteund 09 februari 2018

Visit Maasmechelen gaat het toerisme in de gemeente een duw in de rug geven met de uitbouw van hun digitaal onthaal. "Logies en eetgelegenheden worden alsmaar vaker online geraadpleegd en ook vaak à la minute", zegt Erik Kortleven (Open Vld), schepen van Toerisme. "Voor de ondernemers is het dus essentieel om online vindbaar te zijn en geïnformeerd zijn is de boodschap. Ze zullen door Visit Maasmechelen geïnformeerd worden over de populairste, gratis digitale kanalen en hoe hierop vindbaar te zijn. Zij ontvangen hiervoor een praktische fiche en kunnen deelnemen aan een infosessie op 19 februari om hierover meer te weten te komen."





Via een digitale nieuwsbrief wordt de toeristische sector periodiek op de hoogte gehouden van de digitale ontwikkelingen. (MMM)