Tien opvallende verhalen in 2018: Aziz Özel (28) overleden, Frituur Claudia bakt frieten na 13 jaar en bijzitter daagt op als clown Marco Mariotti

29 december 2018

13u39 0 Maasmechelen Het nieuws in Maasmechelen stond afgelopen jaar allesbehalve stil. Het overlijden van Aziz Özel (28) kwam aan als een schok voor de gemeente. De bijzitter die bij de verkiezingen als clown opdaagde, deed het ganse land dan weer lachen. Hieronder een overzicht van de tien meest opvallende nieuwsfeiten uit de gemeente.

Dode na brandstichting onder E314 in Kotem

In maart brak er brand uit aan een praalwagen onder de brug van de E314 in Kotem. De rook steeg op en leidde tot een zware kettingbotsing op de autstrade. Gevolg: één dode, een vijftiger uit Geel. De familie begreep niet wat de praalwagen onder die brug deed. Met argusorgen werd er gekeken naar de vereniging die de wagen er tegen de regels in toch parkeerde. “Ons werd verteld dat dat mocht”, klonk het bij de vereniging uit Nederland. Als uit onderzoek blijkt dat er een oorzakelijk verband is tussen de kettingbotsing én de brand, riskeert de dader vervolgd te worden voor onopzettelijke doodslag.

Claudia bakt na dertien jaar weer frietjes

Een oproep via Facebook van twee vrienden die nog eens graag de goulash van Frituur Claudia wilden proeven, draaide uit op hét nostalgische moment van het jaar. Na dertien jaar overtuigden Antonio Piccigallo en Carlo Manniello gewezen uitbaatster Claudia om nog eens één keer goulash te maken... voor 900 mensen in zaal de Salamander! Een heus goulashfeest werd er uit de grond gestampt en de opbrengst ging naar een goed doel. Iedereen kreeg hét goulashrecept die dag mee naar huis.

Archeologen palmen Eisden-Dorp in

In maart ontdekten archeologen het oudste wegdek van Eisden-Dorp. Dat gebeurde na werken aan het marktplein. Het gaat om de allereerste baan die langs de kerk liep, richting de Rijksweg waar nu het Vrijthof ligt. “Als we ons baseren op de verschillende lagen, is dit het eerste ‘wegdek’ vermoedelijk van de vijftiende of zestiende eeuw”, vertelde Maxim Hoebreckx van Aron BVBA. “Daarnaast vonden we ook een afwateringsysteem van ongeveer tweehonderd jaar oud.”

“Uit de resultaten van de voorstudie blijkt dat er al sprake is van een dorpskern sinds de vroege middeleeuwen in de jaren 700. Hier stond destijds zelfs een kerkje. Mogelijk kunnen we zelfs nog verder de tijd in, en dan spreken we inderdaad over de Romeinen. Eisden-Dorp heeft een rijke geschiedenis en het zou geweldig zijn als we de oorsprong ontdekken.”

DJ Cellini verovert festivals

Gianmarco Cellini beleefde het jaar van zijn dromen. De jonge Techno-DJ mocht zijn set draaien op Pukkelpop, Dour, Tomorrowland en tal van andere festivals. Hij werd de vaste DJ in de Fuse in Brussel én was al te gast bij Studio Brussel. Eind dit jaar won hij nog een Red Bull Elektropedia Award in de categorie Most Promising Artist.

Mazenhoven versus projectontwikkelaar

Wie in mei door Leut én Mazenhoven reed, schrok van de zwarte vlaggen die in de straten hingen. Een projectontwikkelaar had er grootse plannen aan de Steenakkerstraat. Sinds april liep er een openbaar onderzoek voor een wooncomplex bestaande uit vijftien huizen bedoeld voor evenveel gezinnen op 34 are.

Het bedoelde terrein ligt op honderd meter van de maasdijk én het kapelletje dat massa’s toeristen lokt. Voor de bewoners een doodsteek voor het gehucht Mazenhoven. “Mazenhoven is net gekend voor haar rust en idylische uitstraling”, klonk het. “Als dit project er komt, gaan we van vijftig naar meer dan honderd inwoners en dan praten we nog niet over de verkeersdrukte. Veel te veel om de rust in dit gehucht te garanderen.” Het project werd intussen van tafel geveegd.

Mama Sofie Voncken clasht met Maggie De Block

“Verhuis dan naar een land waar cannabisolie wél legaal is.” Dat vertelde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) tegen de ouders van de 9-jarige Sofie Voncken uit Maasmechelen. Zij ging dankzij de olie van vijftig epileptische aanvallen per dag naar nul. Het gerecht legde de leverancier van de bewuste olie droog.

De mama van Sofie wilde De Block daarop confronteren, maar kwam van een kale reis thuis. De Block heeft nadien steeds ontkend die uitspraak gedaan te hebben. Tot op vandaag is de bewuste cannabisolie nog steeds illegaal.

Rapper Aziz Özel (28) overleden

Op 28 juli overleed Aziz Özel aan hartfalen bij zijn thuis. De 28-jarige Aziz was een gekend gezicht in de gemeente. Aziz was gedreven bezig met rapmuziek en bouwde de populaire hiphopformatie La Famiglia mee uit. Hij werkte jarenlang op de jeugddienst en stond een periode aan het hoofd van jeugdhuis ’t Alibi. Enkele honderden fans, vrienden en familie van Özel kwamen samen aan zijn woning nadat het nieuws van zijn overlijden bekend geraakte.

De jonge rapper/producer liet een vrouw en een pasgeboren zoontje na.

Bijzitter daagt op als clown

Een van de bijzitters bij de verkiezingen in oktober kwam in een clownspak opdagen. Op de vraag van de voorzitter van het stembureau om de eed af te leggen, knikte de clown alleen en zei hij geen woord. De voorzitter noteerde dat de man aan zijn functie als bijzitter weigerde te voldoen. Daarna kon de man vertrekken.

De voorzitter wees hem erop dat de man zich aan een boete mag verwachten.

Maasmechelen Nieuwe voorzitter voor Patro Eisden

Patro Eisden Maasmechelen kreeg eind oktober een nieuwe voorzitter, de Iraanse zakenman Salar Azimi. Azimi werd bekend door het tv-programma op VIER “The Sky is The Limit”. Hij vervangt de veelbesproken Britse Chinees Wayne Woo die eerder drie jaar voorzitter was. Sinds de komst van Azimi zit Patro op Rozen.

Jonge inbreker (16) schiet op bewoner

Begin december werd een Eisdenaar in de arm geschoten toen hij een inbreker te lijf ging. Dat gebeurde aan de Koninginnelaan. “We hoorden een harde klap op de gang, ze hadden de deur ingestampt”, vertelde zijn vrouw. Ze hadden die dag de 45ste verjaardag van haar partner Alain gevierd. Ze keken ’s avonds laat nog samen tv. De 15-jarige zoon stond op dat moment net in de gang, toen het duo binnenstormde. Ze belaagden hem meteen.

“Hij werd onder schot gehouden en moest tegen de auto gaan staan. Mijn man heeft zich meteen gemoeid, en heeft één van die gastjes vastgepakt.” Er ontstond een gevecht, waarop de andere dader zijn geweer trok. Hij richtte op Alain en loste een schot. De 6mm kogel ging recht door zijn arm. Alain en zijn zoon slaagden er in om in het gevecht de helm én sjaal van het hoofd te trekken. De tweede kompaan- die het schot loste - sloeg op de vlucht. Beide heren werden opgepakt en naar een jeugdinstelling gestuurd.