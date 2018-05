Terhills wordt duurzaamste vakantiepark ZONNEPANELEN ÉN BATTERIJENPARK VOOR VAKANTIEPARK MARCO MARIOTTI

15 mei 2018

03u22 0 Maasmechelen Terhills zal bij de opening in 2020 volledig energie-onafhankelijk zijn. Twee grote velden met zonnepanelen én een batterijenpark voorzien de volledige energie-aanvoer. "We spreken over nul CO-uitstoot, geen enkel vakantiepark doet ons dit na", zegt Stijn Bijnens, CEO bij LRM.

Aan de KMO-zone van Terhills in Dilsen-Stokkem werd gisteren het batterijenpark van Tesla geopend. Het is in één ruk de grootste van Vlaanderen, en de batterijen zullen de volledige stroomvoorziening van het nabijgelegen vakantiepark voorzien. Een dubbele primeur voor LRM. De volledige site bestaat uit 140 batterijen met een totale capaciteit van 18 megawatt, genoeg om 18.000 gezinnen van stroom te voorzien. De site staat aangesloten op het stroomnet beheerd door Elia, en moet pieken en dalen zien op te vangen. "Bij een stroomterugval schieten de batterijen in actie", vertelt Jan-Willem Rombouts, ontwikkelaar bij REstore die samen met Tesla in zee ging. "Maar bij overcapaciteit op het net laden de batterijen verder op."





Nog interessant is de stroomvoorziening voor het vakantiepark Terhills vlakbij gelegen. Tegen eind dit jaar zal het park twee heuse velden met zonnepanelen installeren. Die stroom wordt dan ook opgeslagen bij die batterijen. "Zo krijg je een wisselwerking die tot een volledig groen én elektrisch vakantiedomein zal leiden", zegt Stijn Bijnens, CEO bij LRM. Het park wordt zo energie-onafhankelijk, uniek voor vakantieparken in Europa. "Alle voertuigen op het domein, tot zelfs de motorbootjes op het water moeten elektrisch zijn. Nog belangrijk is dat het ganse park op gelijkstroom zal draaien. Concreet kan je je huishoudtoestellen of je gsm rechtstreeks zonder omvormer aansluiten. Zo krijg je veel minder verliesstroom, denk maar aan de oplader van je gsm die warm wordt. Bij ons kan je met je USB-ingang rechtstreeks inpluggen, iets dat binnen dit en dertig jaar wellicht in alle huishoudens in Vlaanderen realiteit zal zijn. LRM is graag kartrekker in dat verhaal."





Snelheid

Terhills opent in 2020 en mikt op een totaalbeleving. "Ook het duurzame karakter is al een attractie op zich. Toeristen vinden dat vandaag ook belangrijk. Met LRM willen we steeds inspelen op snelheid. We willen de eerste zijn op het vlak van duurzaamheid, technologie en slagen daar ook in. Het is allemaal aan elkaar gelinkt. De populariteit van het park op alle vlakken leidt tot zekerheid én meer jobcreatie."





Op termijn moet het ganse park ongeveer 1.000 banen creëren. Ondanks de groene kaart die hier getrokken wordt, krijgt LRM vaak kritiek op het feit dat natuurgebied wordt omgezet naar vakantiedomein.





Zijzelf spreken liever over de omschakeling van het oude mijn-industriegebied naar een complex waar zorg wordt gedragen voor fauna en flora in combinatie met recreatie.