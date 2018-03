Te weinig volk voor proces na negen jaar oude moord 12 maart 2018

De moord op Josée Wittershoven gebeurde maar liefst negen jaar geleden, maar tot op vandaag is er in de verste verte nog geen duidelijkheid over een proces. Hoofdreden: geen volk genoeg bij justitie om een assisenproces te regelen. "Onbegrijpelijk", vindt Bert Partoens, advocaat van één van de dochters van Josée die zich burgerlijke partij stelt. Het was in 2009 dat Josée levensloos in haar wagen werd aangetroffen thuis in de garage. Ze werd in koelen bloede gedood met enkele kogels in het hoofd. Volgens het parket van dichtbij gelost. De pijlen worden al snel gericht op de ex-man Lei B. waar ze al jaren mee in een vechtscheiding zit. In december 2009 wordt hij al eens aangehouden, maar na twee weken alweer vrijgelaten. In 2010 wordt hij dan nog eens opgepakt en vliegt tot juni 2011 achter de tralies. Het parket vindt dat er genoeg elementen in het dossier zijn om hem naar assisen door te sturen. De raadkamer verwijst hem echter door naar de correctionele rechtbank. Het parket gaat in beroep tegen die beslissing en hamert op het belang van een assisenproces. En daar eindigt het verhaal. De beklaagde leeft tot op vandaag als een vrij man in Frankrijk en moet zich zelfs niet aan voorwaarden houden. "Mijn cliënte voelt zich helemaal in de steek gelaten. Ook voor de verwerking is dit een ramp." De eerste voorzitter van het Hof van Beroep verwijst naar de besparingen bij het gerecht die werden doorgevoerd door minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Een positief toekomstperspectief zou er vandaag nog niet meteen zijn. "Waarom krijgen andere assisenzaken wél voorrang, terwijl deze op basis van de duur toch de hoogste prioriteit zou moeten krijgen?" (MMM)