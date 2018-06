Studeren in gemeentelijk sportstadion 19 juni 2018

02u50 0

Gezien er in de bibliotheek van Maasmechelen renovatiewerken uitgevoerd worden, zijn studenten genoodzaakt om elders in de boeken te duiken. Maar het gemeentebestuur heeft nu een alternatieve locatie gevonden. Het gaat om de businessruimte van het gemeentelijk sportstadion bij Patro Eisden. Studenten zijn er elke werkdag welkom van 9 uur tot 20 uur, en dat nog tot en met vrijdag 29 juni. Vooraf een plaats reserveren is niet nodig.





(MMM)