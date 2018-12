Studente geneeskunde (22) laat vliegtuig landen zodat man niet blind wordt Birger Vandael

11 december 2018

19u19 11 Maasmechelen “Is er een dokter aan boord?”, klonk het plots in het vliegtuig waarin Julia Bels (22) uit Maasmechelen zat. Niemand reageerde, dus bood de vijfdejaarsstudente geneeskunde zich aan. Ze stelde vast dat een Nederlandse veertiger ontzettend veel pijn had aan zijn oog. “Omdat hij riskeerde blind te worden, raadde ik de copiloot aan om een tussenlanding te maken”, vertelt Julia.

Julia is studente in Maastricht en was afgelopen zondag samen met haar vriend Max vanuit Weeze op weg naar het Marokkaanse Fez. Ze was eigenlijk ingedommeld toen plots die oproep kwam. “Eerst keek ik nog een beetje de kat uit de boom. Ik ben immers maar studente en misschien zou er iemand opstaan met meer kwalificaties. Toen dat niet gebeurde, stond ik zelf recht. De man had zijn handen voor zijn ogen. Blijkbaar was die pijn ontstaan sinds het opstijgen en sindsdien zag hij niets meer. Zijn oog zag rood en was aan het tranen. Toen ik met een zaklamp scheen, reageerde zijn pupil niet meer. Dat betekende dus dat hij geen signalen meer binnenkreeg.”

Operatie aan netvlies

Het slachtoffer bleek een tijdje terug geopereerd te zijn omwille van een netvliesloslating. Om het oog na de operatie wat extra steun te geven, werd er een gasbel achtergelaten. “Mogelijk was het gas wat gaan uitzetten”, stelt Julia nuchter vast. “Dat is ook de reden dat men vaak vraagt niet te vliegen of te diepzeeduiken na een dergelijke operatie. De man had de vlucht echter niet met zijn arts besproken. Ik vertelde mijn vaststellingen aan de stewards en de man. Probleem was dat er in het vliegtuig niets was wat ze konden doen.”

Julia ging terug zitten en sloot haar ogen, maar even later kwam de copiloot langs. Opnieuw deed ze haar verhaal. “De copiloot vroeg wat ik zou doen in hun plaats. Ik voelde wel dat er een voorkeur was om te landen. Ik legde daarop uit dat het geen heel acute situatie was, maar dat het wel altijd beter is om zo snel mogelijk te handelen. Het effect van zo'n vlucht op het oog was me ook niet verder bekend. Omdat de man riskeerde blind te worden, raadde ik toch aan om een tussenlanding te maken. Je kan maar beter alle risico’s uitsluiten.”

De piloten volgden de mening van Julia en maakten een tussenlanding aan Girona Airport in Catalonië. De man werd er opgehaald door een ambulance en naar het ziekenhuis gebracht. Toen de rest van de reizigers in Fez arriveerden, kwam er eerst het standaardtekstje over de vlucht, maar vervolgens werd Julia ook door de omroeper bedankt. “Toen ik al was uitgestapt, wandelde de gezagvoerder plots naar mij. Hij bedankte me persoonlijk voor mijn hulp en advies. Bovendien wist hij me nog te vertellen dat de man intussen de juiste zorgen kreeg in het ziekenhuis en dat het sowieso het beste was om de landing te maken.” En zo kon Julia met een gerust gemoed aan haar vakantie in het zonovergoten Fez beginnen.