Straten vol afval na carnaval? Niet in Maasmechelen. “Ah nee, de kuisploegen blazen het onze voortuinen in!” Redactie

08 april 2019

19u16 0 Maasmechelen De stoet in Kotem is dan wel de afsluiter van het seizoen in Maasmechelen, maar niet iedereen is even blij met de manier van opruimen. Zondagavond bleken de straten grotendeels geveegd, maar maandagochtend passeerden gemeentewerkers met de zware blazers. “De vuiligheid vliegt gewoon terug de voortuinen in", zuchten buurtbewoners.

Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) roept nochtans al weken van de daken hoe goed werk hun gemeentewerkers leveren. Elke stoet - van Eisden tot Kotem - stonden ze op zondagavond paraat om meteen na de optocht het afval op te ruimen. “Terwijl de rest van de inwoners feest viert, steken deze mannen de handen uit de mouwen om het vuil op te ruimen. En ze leveren heel goed werk.”

Maar maandagochtend passeren de arbeiders nog eens een tweede keer, zoals maandag in Kotem. Op die manier worden nog heel wat snippers en ander afval definitief van de straat geblazen. “Maar het vliegt in héél veel gevallen de voortuinen in”, vertellen buurtbewoners.

Kiezelsteentjes

“We hadden zondagavond net alles opgeruimd en maandag konden we weer opnieuw beginnen. Ze kunnen het best meteen met die blazers wegblazen, zodat alles weg is. Maar best niet richting de huizen, want dan vliegt alles tussen de kiezelsteentjes, de aanplantingen en verder. We vinden nu nog altijd plastic en andere vuiligheid van de stoet van vorig jaar. Dit jaar hadden we speciaal karton geplaatst, maar dat is allemaal mee omver geblazen. Heel jammer."

Perfectie nastreven

Raf Terwingen geeft mee dat er nochtans goede afspraken zijn gemaakt met zijn personeel. “Er zijn inderdaad wat klachten gekomen na de stoet in Kotem", zegt hij. “Maar in het algemeen tellen we vooral héél veel positieve reacties. We gaan nu alle stoeten evalueren en het systeem zo bijschaven dat we voor de perfectie gaan. We hebben al zoveel maatregelen genomen en kunnen enkel hopen dat we het volgend jaar beter doen.”

De straten in Kotem zijn over het algemeen nog niet helemaal zuiver, maar daar zou in de rest van de week nog werk van worden gemaakt. Niet alle omwonenden durven uitkomen voor hun mening uit schrik voor reacties binnen de gemeenschap.

Wachtbekken

Dit jaar nam het gemeentebestuur nochtans extra maatregelen en moesten alle verenigingen een charter ondertekenen waarin ze verklaren akkoord te gaan om niet langer alle soorten plastic en nutteloze dingen uit te gooien. Ook de afvoerputjes waren weer afgedekt, zodat het plastic en ander snoepgoed niet in het water kon terechtkomen. De wachtbekkens in Kotem zijn opvallend properder dan andere jaren.

Terwingen hamert erop dat hij alle werkmannen en vrouwen uitdrukkelijk wil bedanken, net zoals de inzet van de politie.