Stormweer: bewoners leggen pannen dicht, maar net dan vliegt dak weg

11 maart 2019

17u37 3 Maasmechelen De familie Merlo aan de Sint-Pieterstraat in Leut wilde tijdens de storm zondag nog snel enkele los gewaaide leien terugleggen, zodat het niet zou binnen regenen. Maar tijdens die poging ging bijna het volledige dak vliegen.

Het begon met enkele losliggende leien bij het dak van Mariëlla Merlo. “Samen met mijn schoonpa trokken we naar de zolder om via de binnenzijde het gat te proberen dichten”, vertelt ze. “Maar het waaide zo hevig, dat ons dat met moeite lukte. Nog voor we beseften dat er weinig beginnen aan was, beukte de wind tussen de pannen door.”

Dakwerker

Met blauwe zeilen probeert het gezin de regen momenteel buiten te houden. “Dat lukt redelijk, maar is niet houdbaar. De dakwerker zou dinsdag langskomen om het definitief te dichten. Het maakt een oorverdovend geluid als de wind op de zeilen slaat, de kinderen slapen daarom tijdelijk elders.”

Op termijn wil het gezin de zolderruimtes verbouwen tot kamers.