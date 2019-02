Stelende meisjes slaan toe met list in Leut MMM

01 februari 2019

14u38 9 Maasmechelen Twee meisjes hebben geld gestolen uit een woning aan de Moleneindstraat in Maasmechelen. Ze gebruikten daarbij een list.

De feiten dateren al van 25 januari toen de dames zich rond 19 uur aanbelden aan een woning. Ze verklaarden bloemen bij te hebben bedoeld voor de overburen die niet thuis waren. De bewoners trapten in het praatje, en lieten de dames binnen met de bloemen.

Ze hielden de mensen aan de praat en konden geld buit maken. Nadien vertrokken ze weer.

De diefstal van het geld werd gisteren pas vastgesteld nadat hetzelfde in Genk gebeurde en het in onze krant verscheen. “Deze modus operandi heeft zich reeds meerdere keren voorgedaan. Ook in andere politiezones”, zegt Johnie Nijs van politiezone Lanaken-Maasmechelen. “We roepen op tot waakzaamheid en bij verdachte gedragingen onmiddellijk de 101 te contacteren.”