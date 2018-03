Stalker verlaat rechtbank met strafopschorting 01 maart 2018

03u00 0

Een 23-jarige jongeman uit Maasmechelen heeft in de Tongerse strafrechtbank strafopschorting gekregen voor stalking. Hij had de jongen op wie hij een oogje had, alsook diens vriendin, drie jaar lang lastiggevallen.





De twintiger van Turkse origine maakte op een nogal drastische manier duidelijk dat hij de relatie van zijn boezemvriend met een meisje niet kon waarderen. Zelf zag hij meer in de hechte vriendschap die ze sinds zijn 16de opgebouwd hadden. Hij begon dan ook een jarenlange haatcampagne tegen het meisje, in de hoop dat haar relatie met zijn vriend op de klippen zou lopen. Vaak belde hij meer dan driehonderd keer per dag naar het koppel. Hij verspreidde ook bezwarende geruchten.





Het koppel diende uiteindelijk een klacht in bij de politie. In de rechtbank betuigde de stalker zijn spijt en gaf hij toe dat hij meer dan een brug te ver gegaan was. Hij verklaarde ook dat hij intussen zelf een relatie heeft.





Hij moet zijn slachtoffers wel nog 1.440 euro morele schadevergoeding betalen. (JEK)