Sportkampioenen in de bloemetjes gezet 29 juni 2018

In Maasmechelen werden de sportkampioenen in alle disciplines gehuldigd. Meest beloftevolle jongere werd mountainbiker Daan Depuydt, die Belgisch kampioen werd en zowel in Vlaanderen als in Wallonië de 22 wedstrijden won waaraan hij deelnam. Volgend seizoen start hij bij de nieuwelingen. Daan gaat paardrijder Jade Debaele en veldloper Ward Janssen vooraf. De titel van beloftevolle jongerenploeg ging naar ZVK Gelko Eisden.





Sportvrouw van het jaar werd triatlete Claudia Claesen, die ondanks een seizoen vol blessures toch nog knap 5de werd in haar categorie op de Ironman Maastricht. Bij de heren ging de titel naar tennisser Ruben Bemelmans, voor Belgisch kampioen judo Mistral Janssen en Belgisch kampioen mountainbike Jens Schuermans. Sportploeg van het jaar werd Intermosa Bowling, die promoveerde naar eerste nationale. Opmerkelijkste jaarprestatie was de klimexpeditie van Matty Roumans in Peru, met het kruim van de Belgische bergbeklimmers.





(MAM)