SOMA wil meer mensen in armoede helpen en zoekt nieuwe locatie MMM

26 maart 2019

14u52 0 Maasmechelen SOMA, het ontmoetingscentrum voor mensen in moeilijkheden, wil op termijn een nieuwe locatie in de gemeente. Zo wil de vereniging meer mensen bereiken die nood hebben aan hulp.

De vereniging bestaat al 22 jaar en is uitgegroeid tot een ontmoetings- en dienstencentrum voor mensen in moeilijkheden. Maandelijks komen er vierhonderd bezoekers over de vloer. “De mensen komen voor een maaltijd voor 2,5 euro, werken er op computers, gebruiken de wasmachine en droogkast", klinkt het. “Maar ze kopen er ook tweedehandskleding, gaan mee op uitstap, volgen cursussen of hebben gewoon fijne babbels.”

Drie opbouwwerkers van RIMO en achttien vrijwilligers zetten zich elke dag in voor de bezoekers. “Maar op termijn zouden we een nieuwe locatie willen, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken die grote nood hebben aan deze warme en unieke plek."

Als partner van de UITpas van Maasmechelen kunnen voorstellingen en uitstapjes goedkoper aangeboden worden voor de mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Samenwerking met de sociale en welzijnssector van Maasmechelen is volgens SOMA noodzakelijk om de vele mensen in armoede van alle aard te kunnen blijven ondersteunen.