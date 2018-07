Sloeg pyromaan derde keer toe? 27 juli 2018

02u43 0 Maasmechelen Voor de derde keer in twee weken tijd is er brand uitgebroken in een leegstaand pand in Maasmechelen. Donderdagochtend rond iets over half vijf was het prijs aan de oude gebouwen van De Voorzorg aan de Rijksweg.

Daar brak brand uit in de ruimtes grenzend aan de Joseph Smeetslaan en in enkele garageboxen. Buurtbewoners zagen een rookpluim opstijgen. Niemand raakte gewond. Het pand zelf ligt er al jaren verkommerd bij en wordt in de toekomst afgebroken voor een nieuwbouw. De link met twee andere branden deze maand lijkt niet ver af. In de Guido Gezellelaan en nog eens om de Rijksweg gebeurde exact hetzelfde. Telkens in de vroege ochtend brak brand uit in een leegstaand huis. En telkens bleek uit het gerechtelijke onderzoek dat er kwaad opzet mee was gemoeid. De lokale politie doet nu een oproep naar mogelijk getuigen. "Mensen die iets gezien hebben tijdens de nacht van woensdag op donderdag kunnen steeds contact opnemen met de politie Lanaken-Maasmechelen via 089/47.47.47 of info@politielama.be", klinkt het. "Dat geldt ook nog steeds voor de branden van 13 juli en 16 juli. Wie daar intussen meer info over heeft, mag ons ook nog steeds contacteren." Het parket kan officieel nog niet bevestigen of er met zekerheid een link is tussen de drie feiten. Ze verwijzen enkel naar oppervlakkige kenmerken die overeenkomen.





(MMM)