Slippartij op Weg naar Zutendaal 16 februari 2018

02u48 0

Op de Weg naar Zutendaal is donderdagochtend een vrouw aan het slippen gegaan met haar wagen. Ze verloor de controle over het stuur en kwam in de berm terecht. De 43-jarige Maasmechelse werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.





(MMM)