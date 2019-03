Slechts negen vrouwelijke straatnamen in Maasmechelen: “Maar we missen ook nog drie oud-burgemeesters” Marco Mariotti

06 maart 2019

19u08 0 Maasmechelen Het is erg gesteld met het aantal vrouwelijke straatnamen in Vlaanderen, en dat is na rondvraag niet anders in Maasmechelen. “We tellen er maar negen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Stefan Thorez (Open Vld). Maar intussen blijkt dat drie oud-burgemeesters ook nog steeds geen straatnaam kregen.

Van de honderden straten in Maasmechelen verwijzen er slechts negen naar een vrouw. In drie gevallen gaat het dan ook nog eens over prinsessen of koningin Astrid. Verder kennen we bijvoorbeeld Mie Merken, Dina Demer, Alice Nahon en Beatrijs. “Het zijn er inderdaad maar negen, eigenlijk te weinig”, zegt schepen Thorez (Open Vld). “Voor een nieuwe straatnaam gaat de gemeente altijd haar inspiratie halen bij de Heemkundige Kring en de Culturele raad”,

“Vaak baseert men zich dan op historische namen van het kadaster of lokaal bekende figuren zoals ex-burgemeesters.”

Maar intussen wordt duidelijk dat er in Maasmechelen al lang geen oud-burgemeesters een straat naar hun naam vernoemd kregen. Dat gaat dan over Jef Smeets, Albert Reul en Wim Terwingen die in de jaren zeventig, tachtig en negentig burgemeester waren. Wim Terwingen was twee legislaturen burgemeester en overleed in 2007.

Kritiek

Maasmechelen kent nochtans de Joseph Smeetslaan, en in Eisden nog héél wat burgemeestersstraten. Maar ondanks nieuwe verkavelingen, ging geen enkele straatnaam naar een oud-burgemeester. Huidig burgemeester Raf Terwingen (CD&V) reageert: “Ik heb er eerlijk gezegd al vaak aan gedacht, om alle oud-burgemeesters een straatnaam te geven", zegt hij.

“Maar als ik dat vandaag zou doen voor mijn vader, zou ik wellicht héél wat kritiek krijgen. Al vind ik vereeuwiging van burgemeesters na hun overlijden een goed idee. Uiteindelijk hebben alle burgemeesters toch op hun manier bijgedragen aan de evolutie in hun gemeente.”

Terwingen vindt namen van personen ook interessanter dan vreemd klinkende namen die gelinkt zijn aan de geschiedenis, maar waar niemand de herkomst van kent.