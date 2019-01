Slechts drie personen blazen positief: “99 procent is voorbeeldige BOB” MMM

13 januari 2019

13u42 0 Maasmechelen Zaterdagnacht heeft de politie in Lanaken en Maasmechelen maar liefst 452 chauffeurs aan de kant gezet bij een alcoholcontrole. 99% van de bestuurders gaf het goede voorbeeld.

Drie personen hadden dan weer wél veel alcohol in het bloed. Van één chauffeur werd het rijbewijs tijdelijk ingetrokken. Eén bestuurder kwam uit het buitenland en kon zijn boete niet onmiddellijk betalen. Zijn voertuig werd getakeld.

Twee personen testten positief op drugs. Eén van hen werd een tijd bestuurlijk opgesloten. De andere werd gearresteerd omdat hij geseind stond voor andere feiten.

Felicitaties

Er werden ook andere pv’s opgesteld voor technische gebreken aan het voertuig, een niet-gekeurd én niet-verzekerd voertuig. Eén persoon had geen rijbewijs op zak, een ander negeerde een rood licht. “Maar proficiat aan alle BOBs", klinkt het bij de politie. “Zij beseffen dat alcohol of drugs en rijden niet samen gaan. Bedankt om de politie te helpen. Veiligheid daar zorgen we samen voor.”