Slachtoffer pillendraaister: “Die vrouw hoort niet thuis in gevangenis, maar in een instelling” Drie jaar cel voor Mariette H. die partners slaapmiddelen toediende Dirk Selis

13 februari 2019

16u20 0 Maasmechelen De 75-jarige Mariette H. uit Blankenberge is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 300 euro omdat ze vanaf 2000 bijna systematisch slaapmiddelen toediende aan de mannen met wie ze een relatie had. Op een periode van nog geen drie jaar kocht de vrouw maar liefst 7.300 dosissen slaapmiddelen bij haar apothekers.

De vrouw had sinds 2000 verschillende relaties met mannen uit Diepenbeek, Gingelom, Herk-de-Stad, Sint-Truiden en Maasmechelen die ze via zoekertjes en online leerde kennen. Naar het einde van hun relatie toe kregen vier van hen allemaal af te rekenen met dezelfde symptomen. Zo waren ze constant vermoeid, hadden ze geen levenslust meer, hadden ze last van hun spieren en konden ze niet meer goed functioneren. Wanneer de mannen enkele dagen in het ziekenhuis verbleven, verdwenen de symptomen bijna onmiddellijk.

Euthanasie

De zaak kwam in 2014 aan het licht. Toen lag Maasmechelaar Nicolaas Quaedackers in het ziekenhuis. Hij had al twee jaar last van rare symptomen: “Het voelde alsof ik constant in een droomwereld leefde”, zegt hij. “Ik hallucineerde, viel soms bewusteloos en botste tegen de steunpilaren in de kamer. Eén keer brak ik bij zo’n botsing zelfs mijn ribben.” Zelfs artsen konden niet verklaren waarom de ooit zo fitte Nicolaas zich voortdurend slecht voelde. Ze kwamen uiteindelijk uit bij een zeldzame spierziekte. Nicolaas leed zo hard onder zijn mysterieuze ziekte dat hij niet meer wilde leven. “Mijn hele lichaam deed zeer. Er stond zelfs een ziekenhuisbed in de woonkamer.” Nicolaas ging ten einde raad naar de huisarts en vroeg euthanasie. Gelukkig wou die daar uiteindelijk niet op ingaan.

7.300 slaappillen

Toen hij in december 2014 weer eens in het ziekenhuis beland was, merkte een dokter dat er iets niet klopte. Een urinetest wees uit dat hun patiënt helemaal geen spierziekte had, wél dat hij enorme hoeveelheden benzo’s- een kalmeermiddel - in zijn bloed had. “Het equivalent van zes pillen per dag”, herinnert Nicolaas zich. Na een paar dagen verdween de stof uit zijn lichaam. De arts diende een klacht in bij de politie. En die kwam al snel uit bij Mariette H. als hoofdverdachte. Bij een huiszoeking vond de politie een grote hoeveelheid medicatie, een pillensnijder en een grote hoeveelheid lege blisters van zo’n benzo, het medicijn Loramet, in een vuilnisbak. De politie vroeg ook de aankopen op bij de verschillende apothekers waar de vrouw klant was. Op een periode van twee jaar en zes maanden kocht ze maar liefst 7.300 slaappillen. Mariette moet ook een schadevergoeding van 22.383 euro betalen aan haar vier voormalige partners. Hierbij komen nog intresten en de gerechtskosten die de vier mannen maakten.

Wie de bal kaatst...

Nicolaas Quaedacker reageert rustig als we hem opbellen voor een reactie: “Wie de bal kaatst mag die vroeg of laat eens terugverwachten. Nu haar straf is uitgesproken, is die zaak voor mij dan ook een afgesloten hoofdstuk. Alleen, ik vind niet dat ze in de gevangenis thuishoort. Die vrouw is doodziek in haar hoofd en hoort in een psychiatrische instelling thuis. Daar kunnen ze haar misschien nog helpen”.