Sigarendief steelt 190 sigaren 07 juli 2018

Een 51-jarige sigarenliefhebber uit Maasmechelen is veroordeeld tot een celstraf van een jaar en een boete van 600 euro omdat hij 190 sigaren, goed voor een waarde van 4.951 euro meegriste in een tabakswinkel in Maasmechelen. In april en maart 2016 kwam de vijftiger een negental keer over de vloer in de tabakswinkel aan de Pauwengraaf. Telkens overtuigde hij de winkeluitbaters van zijn liefde voor sigaren. Na een tijd merkte de uitbaters echter dat er sigaren verdwenen waren telkens als de man in hun zaak geweest was. Op basis van camerabeelden kon de Maasmechelaar geïdentificeerd worden. De man daagde niet op voor de rechtbank en moet een schadevergoeding van ruim 5.200 euro plus intresten betalen aan de tabakswinkel. (VCT)