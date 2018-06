Sigarendief riskeert tien maanden cel 19 juni 2018

02u50 0

In de strafrechtbank in Tongeren werd tien maanden cel en een boete van 800 euro gevorderd voor een man die aan het stelen ging bij TABAKO bvba aan de Pauwengraaf in Maasmechelen. De dief, die overigens verstek gaf, is zelf een fervent sigarenroker en heeft een voorkeur voor dure exemplaren. Hij trok dan ook regelmatig naar de bewuste winkel om er eentje te kopen. Maar er verdwenen ook heel wat sigaren en uiteindelijk liep hij tegen de lamp. De eigenaars van de tabakswinkel gaven aan dat hun financieel nadeel 5.000 euro bedraagt. De man, die zich te laat aanmeldde in de rechtbank, kent zijn straf op 5 juli. (JEK)