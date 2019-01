Shell opent ‘ecologisch’ tankstation voor vrachtwagens op Oude Bunders MMM

31 januari 2019

16u06 0 Maasmechelen Maasmechelen heeft er sinds kort een LNG-station bij. Het tankstation van Shell biedt vloeibaar aardgas aan voor vrachtwagens, om zo de ecologische voetafdruk in de transportwereld te verkleinen.

Het nieuwe LNG-station van Shell bevindt zich aan de Oude Bunders ter hoogte van Slakweidestraat 40c. De vestiging bevat twee LNG-pompen, vijf AdBlue-pompen, twee IGO-pompen en zes AGO-pompen.

Ecologische voetafdruk

“LNG biedt een schonere verbranding dan diesel en produceert minder zwavel, stikstofoxiden en fijnstof”, zegt Laurent Charlot, directeur Belux, Shell Fleet Solutions. “Het is onze plicht om ons LNG-aanbod te versterken. Onze uitbreidingsstrategie voor LNG-stations komt tegemoet aan de dringende noodzaak om de milieuvoetafdruk van de transportsector te verkleinen.”

“Dankzij de zachte winter, zijn de werkzaamheden op de site van ons Shell-station in Maasmechelen sneller gevorderd dan verwacht. We zijn erg blij dat we onze eerste klanten mogen verwelkomen in dit gloednieuwe station en we hopen onze derde site in Rekkem later dit jaar te kunnen openen.”

Toekomstvisie

Shell is van mening dat LNG een steeds grotere rol zal spelen in de toekomstige brandstofmix voor transport, zoals blijkt uit de EG-richtlijn inzake alternatieve brandstoffen voor het wegvervoer. Vloeibaar aardgas kan worden gebruikt als schonere brandstof voor het zware wegvervoer en de marinesector. De retailactiviteiten van Shell zijn erop gericht om tegen 2025 20% van de brandstofmarge in Shell-stations te genereren uit energieoplossingen met een lage uitstoot.