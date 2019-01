Schrijfster Sandra Maes stelt nieuw werk voor: “Inspiratie gehaald uit Amazonewoud” Marco Mariotti

24 januari 2019

18u02 2 Maasmechelen De Maasmechelse Sandra Elisa Maes stelt met gedichtendag haar nieuwste werk ‘Licht*Sprong’ voor. De performance is geïnspireerd door Yawana-indianen uit het Braziliaanse oerwoud.

Maes trok eerder met een vriend naar Brazilië en bracht er een tijd door met indianen uit het Amazonewoud in Zuid-Amerika. Het werd een meeleefreis en onvergetelijke ervaring. “Met dit werk wil ik hun boodschap van liefde en verbinding overbrengen", vertelt ze.

Respect

“Het doel is om lokale en universele verbindingen te leggen. In onze gemeente, maar ook in de wereld. Ik wil de boodschap van respect, verbinding, klimaatverandering en liefde aan iedereen overdragen.” De poëtische performance wordt geregisseerd door Ine Ubben.

Het oeuvre van Maes werd in 2014 genomineerd omwille van haar woordkunst en vertaald in diverse talen. Haar dichtbundels werden opgenomen als Vlaams Cultureel Erfgoed in de Hendrik Conscience Bibliotheek.

De voordracht vindt op donderdag 31 januari plaats in de bibliotheek van Maasmechelen om 20 uur.