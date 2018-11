Roemeense winkeldieven opgepakt na vlucht MMM

23 november 2018

20u15 0 Maasmechelen Politie Lanaken-Maasmechelen heeft donderdag drie winkeldieven kunnen arresteren die eerder toesloegen aan een grootwarenhuis op de Rijksweg in Maasmechelen.

De uitbater had die daders herkend die eerder ook al in zijn winkel toesloegen. De drie verdachten konden te voet vluchten en lieten hun voertuig staan in de buurt van het grootwarenhuis. Toen twee verdachten met het voertuig wilden vertrekken, werden ze door de politie onderschept en gearresteerd.

Snelrecht

Na onderzoek door politie Lanaken-Maasmechelen werd een derde verdachte aangetroffen en gearresteerd, eveneens op verdenking van diefstallen in warenhuizen.

Het gaat om drie Roemenen die werd gedagvaard via snelrecht. Zij zullen zich binnenkort voor de strafrechter moeten verantwoorden.