Rik Linkens neemt afscheid na 30 jaar politiek 27 februari 2018

Rik Linkens heeft afscheid genomen na een loopbaan van maar liefst dertig jaar. In 1988 zette een jonge Linkens zijn eerste stappen bij de socialisten en zou twee keer schepen worden. "Ik heb vooral geleerd dat je als politieker naar je buikgevoel moet durven luisteren", zegt Linkens. "Nog steeds wordt er vooral van bovenaf, vanuit de nationale zuil veel opgedragen. Maar soms heb je standpunten die nu eenmaal anders aanvoelen" Tegelijk vindt Linkens dat er op lokaal vlak meer duideijkheid moet zijn. Volgens hem wordt er nog té veel in zuilen gedacht, én niet genoeg aan mensen. "Wél belangrijk is echt vertellen wat je overtuiging is", besluit Linkens.





(MMM)