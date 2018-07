Ria Sabo stopt als politica 19 juli 2018

Ria Sabo, voorzitster van de CD&V-vrouwen, heeft haar ontslag ingediend. Druppel die de emmer deed overlopen, was de voorgestelde lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. "Met die lijst wordt bevestigd wat mensen over politiek vertellen: dat de postjes grotendeels verdeeld zijn nog voor de burger een stem uitbrengt. Het is een fout signaal naar de kiezer en wijst zelfs een beetje naar graaicultuur."





Volgens Ria had het anders gekund. Ze verwijst naar de wijze waarop Genk en Lanaken het aanpakken: "Mandatarissen worden verdeeld over de lijst en scharen de nieuwkomers rond zich: eerlijk en respectvol. Dat standpunt probeerde ik ook te verdedigen binnen het lokale partijbestuur: kritisch, maar constructief. Die houding was immers de reden waarvoor ik in 2004 gevraagd werd. Of ik nog politieke ambities heb? Nee... hoewel ik er wél van overtuigd ben dat het anders kan." (MAM)