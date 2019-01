Recensie: Poort 82 bij Myrthe en Guus **** Marco Mariotti

09 januari 2019

18u46 0 Maasmechelen Het eerste restaurantbezoek van het jaar brachten we aan Poort 82, een gerenoveerde hoeve in Maasmechelen-centrum. Myrthe Vranken baat er sinds negen maanden een gastronomisch tapasrestaurant uit, met chef Guus Coppens aan het fornuis.

De gigantische poort van de 19de eeuwse hoeve staat wagenwijd open als we aan de Dokter Haubenlaan stoppen. De binnenkoer leidt ons naar het restaurantgedeelte waar de sticker van Gault Millaut aan het venster hangt. 13 op 20, en dat na slechts enkele maanden. Myrthe neemt de jassen aan en geeft ons het tafeltje vlak aan de monumentale eiken trap, hét pronkstuk van het pand. De houten gebinten, een klassevolle toog, moderne lusters én het extra verdiep zijn een lust voor het oog.

Met zwarte handschoentjes aan legt Myrthe de twee soorten menu's uit. De durvers gaan voor het degustatiemenu, maar wij kiezen de 'Poort 82' menu, bestaande uit een aantal klassiekers zoals kabeljauw, ossenhaas en varkenswangetjes. "Maar het blijft een tapasrestaurant", herinnert Myrthe ons.

Héél wat gangen bestaan effectief uit meerdere kleine bordjes. De eerste gang begint met steak tartaar, peterselie en pickels. Een bordje met paling, teriyaki en pumpernikkel. En een gevuld hoeve eitje. Frisse smaken, waarin de verfijning van chef Guus snel blijkt. We gaan intussen voor een Spaanse rosé wijn.

De kabeljauw bij gang twee is eerder eenvoudig, maar de langoustine in combinatie met de krokante kataifi verrast in aangename zin. Het wangetje van het Duroc-varken blijkt hét schot in de roos en de afwerking met kervel en framboos verrast weer.

De tekening in het bord en de rood-groene kleuren ogen bijna naar kunst.

Ook de ossenhaas is zoals die hoort te zijn: zacht, smeltend op de tong mét een heerlijk portsausje. Myrthe legt alles vakkundig uit, en straalt vooral rust en controle uit. Ze is dan nog jong, maar ervaring in de horeca heeft ze zeker.

Gang vijf - het dessert - wordt door Guus aan tafel afgewerkt. Tiramisu, sinaas, chocolade en een bolletje ijs. Hij is vriendelijk, maar voelt zich ongetwijfeld meer op zijn gemak in de keuken. De 13 in de Gault Millau is naar onze mening meer dan verdiend. En aan dit tempo hangt er nog veel meer in de lucht boven Poort 82. Benieuwd naar dat degustatiemenu.

SCORE:

Eten: 8,5

Bediening: 9

Comfort: 9

Poort 82 menu:

vijf gangen, 8 creaties: 70 euro

Adres:

Dokter haubenlaan 82, 3630 Maasmechelen

Openingsuren:

Maandag 18u-22u

Dinsdag & woensdag sluitingsdag

Donderdag 12u-14u, 18u-22u

Vrijdag 12u-14u, 18u-22u

Zaterdag 18u-22u

Zondag 18u-22u

Contact:

info@poort82.be of 089/21 53 70