Quad maait fietsers van de weg TWEE LIMBURGERS GEWOND IN TOCHT TEN VOORDELE VAN DIABETESLIGA MARCO MARIOTTI & MATTY MAES

05 september 2018

02u30 0 Maasmechelen Een vierdaagse fietstocht ten voordele van de Diabetesliga is voor twee fietsvrienden slecht afgelopen. Marc Bosmans uit Heusden-Zolder en Carl Verschelden uit Maasmechelen werden nabij Bastogne van de weg gemaaid door een quadbestuurder, en liepen daarbij wervelbreuken op.

Drie ambassadeurs van de Diabetesliga gaven aan de heuvels van Connecterra het startschot voor een fietstocht die hen naar de cols van de Vogezen moest brengen. Zo wilden ze bewijzen dat mensen met diabetes ook aan topsport kunnen doen. De fietsttocht zou donderdag eindigen in het Franse Gérardmer, maar draaide anders uit. "De rit van zondag verliep nochtans vlekkeloos", vertelt Carl uit Leut. "Maar maandag in de regio van Bastogne kwam er plots een quad aangereden die Marc van achter aanreed. Twintig meter verder fietste ik, en ook mij maaide hij van de weg."





Wervels gebroken

Carl en Marc werden van hun fiets af gekatapulteerd en kwamen hard op het asfalt terecht. Hun kompaan Jan Bonné fietste intussen zo'n honderd meter voorop en zag over zijn schouder zijn fietsmakkers op de grond liggen. "Hij heeft meteen de hulpdiensten gebeld. We werden beiden afgevoerd naar het ziekenhuis. Naast wat kneuzingen en schaafwonden liepen zowel Marc als ik breuken op aan de wervels." De pijn is te fel, en de verwondingen zijn te ernstig om de fietstocht verder te zetten. "Marc en ik komen vanavond (dinsdagavond, red.) weer naar huis. Ik ga in een Limburgs ziekenhuis nog eens extra check-up laten doen. Maar het staat vast dat ik lange tijd geen zware inspanningen mag doen." En laat net dat de missie van dit trio zijn. Carl lijdt zelf aan diabetes type 1, zijn lichaam maakt geen insuline aan. "Diabetes type 2 is eerder gekend als 'ouderdomsdiabetes' en is gelinkt aan een meer ongezonde levensstijl. Minder suikerdrankjes op scholen en aangepaste voeding maar ook een sportievere levensstijl kunnen ervoor zorgen dat die type 2 minder doorbreekt. Met de tocht wordt geld ingezameld voor initiatieven die de levenskwaliteit van diabetici kunnen verbeteren. Ik heb een sonde die draadloos verbonden is met een app. Via mijn smartphone kan ik op elk moment precies zien hoe mijn toestand is en hoe die evolueert. In plaats van constant te moeten prikken, hoef ik nu nog maar twee keer per dag mijn sonde te kalibreren. En zo zijn er nog tal van initiatieven die gesteund kunnen worden."





5.000 euro

Jan Bonné zet de tocht intussen alleen verder, samen met twee begeleiders in de volgwagen. Als hij donderdag de eindbestemming haalt, heeft hij 500km en 5.000 hoogtemeters in de benen. "Daar neemt hij ook deel aan Climbing for Life. We zamelden al 5.000 euro in en hopen nog steeds te verdubbelen." Steunen kan via https://steun.diabetes.be/project/15446