Proces tegen man die liefdesrivaal neerstak 11 juni 2018

Een 40-jarige man uit Maasmechelen moet vandaag in de Tongerse correctionele rechtbank verschijnen voor een aanval op een liefdesrivaal. In augustus 2015 stak hij de minnaar van zijn vriendin neer in haar appartement. Het slachtoffer, een man uit Maaseik, werd toen in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Genk. Hij had een messteek in de arm gekregen, waarbij een slagader geraakt werd. Gelukkig kon de man gered worden. (JEK)