Postbeambte gepakt met drugs: “het beste wat me kon overkomen” VCT

27 november 2018

17u19 0 Maasmechelen Een 32-jarige man uit Maasmechelen is veroordeeld tot een celstraf van een jaar met uitstel omdat hij cocaïne kocht en uitdeelde aan zijn vrienden. “Dat ik gepakt ben is het beste wat mij kon overkomen,” benadrukte de dertiger. “Ik wist niet hoe ik er moest onderuit geraken.”

De postbeambte bekende voor de strafrechter in Tongeren dat hij in 2015 en 2016 cocaïne kocht, gebruikte en aan vrienden uitdeelde. “Met de steun van mijn omgeving ben ik daar nu volledig van af,” benadrukte hij. “Op karakter. Ik wilde mijn job bij de post niet verliezen. Ik gebruikte af en toe zelf op de voetbal en nam soms ook wat mee voor vrienden. Ik was erg onder de indruk toen ik gepakt werd. U beseft niet hoezeer die drugs ingeburgerd is in de maatschappij.” Hij vroeg opschorting van straf maar dat kreeg hij niet. De rechtbank hield wel rekening met de inspanningen die de postbeambte had geleverd om van de drugs af te geraken, zijn stabiele relatie en zijn vast werk. Daarom werd de celstraf volledig met uitstel opgelegd. De dertiger kreeg ook een boete van 6.000 euro, waarvan 3.000 euro met uitstel. Zijn GSM werd samen met een bedrag van 2.600 euro verbeurd verklaard.