Populair wandelpad Connecterra onderbroken door werken Centerparcs: “Beloftes niet nagekomen” Marco Mariotti

07 april 2019

18u17 0 Maasmechelen De werken aan het geplande vakantiepark op Terhills zijn de wandelaars aan Connecterra een doorn in het oog. Twee wandellussen zijn onderbroken. “Maar het gaat om tijdelijke werfhinder", zegt Jeroen Bloemen van projectontwikkelaar LRM.

Er is wat tumult ontstaan sinds LRM gestart is met de werken aan het vakantiepark Centerparcs op Terhills. In het verleden was al duidelijk dat er ernstige hinder én een tijdelijke onderbreking zou volgen van twee populaire wandellussen - de gele en rode - op het domein. Wandelen rondom de plas zou niet meer helemaal kunnen.

Geen drijvend pad

Regionaal Landschap Kempen en Maas zat eerder al samen met LRM, om uiteindelijk tot een compromis te komen. Er zouden alternatieve routes bijkomen én om de tijdelijk onderbroken lus rondom het water op te vangen, zou er een drijvend pad op het water komen. Maar in de praktijk is er nog geen sprake van een drijvend voetpad.

Bezorgde wandelaars spreken over het niet nakomen van de beloftes. “We begrijpen dat het onmogelijk is om bij de werken alle wegen open te houden”, zegt Jackie Janssen, die vorig jaar een petitie uit de grond stampte. “Maar dat zou gaan om drie weken hinder. Wat hier gebeurt, is heel wat anders. Er is geen alternatief drijvend voetpad. En een fietsweg die niét zou worden afgesloten, was dat vorige week toch. Er wordt slecht gecommuniceerd door LRM.”

Extra wandelroute

Bij LRM spreken ze dat tegen. “We hebben meteen beloofd om het wandelaanbod te versterken ter compensatie, en dat is er ook. We investeren net enorm zodat het hier een nog meer populaire bestemming wordt. 250 vakantiewoningen bouwen gaat nu eenmaal niet zonder hinder.”

En wat met het drijvend pad? “Daar hadden we een vergunning voor aangevraagd, maar er is een bezwaarschrift ingediend dus moet heel dat dossier nog eerst via de provincie. We hadden het al graag verwezenlijkt, maar zijn nu afhankelijk van anderen."

Bij Connecterra zitten ze zelf verveeld met de zaak. “De werf van de Wellness en de aanbouw van het Terhills Resort vallen buiten het beleid en de bevoegdheden van Connecterra of het Nationaal Park", klinkt het.

“Zonder alle inspanningen van de afgelopen vijf jaar, zou dit gebied verloren zijn. Dankzij Connecterra ontdekken mensen van Maasmechelen en van ver daarbuiten dat ze trots kunnen zijn op wat er hier na de sluiting van de mijn is ontstaan.”

Intussen wordt gevraagd om RLKM, LRM en andere betrokken partijen nogmaals samen aan tafel te laten zitten.