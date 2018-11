Poort 82 na vijf maanden meteen in Gault&Millau Marco Mariotti

05 november 2018

17u26 17 Maasmechelen Het restaurant van Myrthe Vranken en Guus Coppens uit Maasmechelen staat na vijf maanden meteen in Gault&Millau. Poort 82 haalt als nieuwkomer zelfs een score van 13/20.

In de lente kondigden Myrthe en Guus de opening van hun gloednieuwe zaak aan. Het duo heeft een verleden bij het vtm-programma Mijn Pop-uprestaurant, maar scoort nu ook bij het grote publiek. Ze belanden na vijf maanden in de gastronomische gids van Gault&Millau die vandaag werd voorgesteld en behalen als nieuwkomer een score van 13/20.

“Om nog maar vijf maanden geopend te zijn, is dit inderdaad een geweldige score”, reageert Myrthe. “Nu ons concept er staat, willen we ons focussen op het nog verder verfijnen van de gerechten. We zijn ontzettend blij én fier op het ganse team.”

Poort 82 wordt door Gault&Millau omschreven als een verfijnd tapasrestaurant. “Klein maar fijn is de leuze, en dat geldt ook voor de prijzen. Een nieuwkomer in onze gids die we met open armen ontvangen.”