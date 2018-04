Politie valt binnen in café 25 april 2018

Aan de Oude Baan in Eisden viel de politie dinsdagvoormiddag binnen in een pand. Het gaat om een café. De federale gerechtelijke politie viel er binnen en werd geassisteerd door de lokale politie, maar het parket wilde niets kwijt over de omstandigheden. "Het onderzoek is zelfs nog volop bezig, dus we kunnen absoluut niets mededelen", klonk het gisteravond. De agenten waren de hele dag in de weer en kamden het gebouw volledig uit. Of er iemand werd opgepakt en of er spullen in beslag werden genomen, is niet duidelijk. De horeca-zaak bestaat nog maar vier jaar.





(MMM)