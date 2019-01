Politie schiet bij achtervolging op auto nadat inbreker inrijdt op agenten in Maasmechelen Toon Royackers

19 januari 2019

16u13 0 Maasmechelen Vanochtend heeft de politie enkele keren geschoten op een inbreker die probeerde te ontsnappen in Eisden bij Maasmechelen. De boef reed daarbij zelfs in op enkele agenten. Uiteindelijk scheurde hij weg naar Nederland, waar hij even later klem gereden werd door de Nederlandse politie van Echt.

De dader sloeg in de nacht van vrijdag op zaterdag toe, samen met twee kompanen in Eisden (Maasmechelen). Maar een snelle ploeg van de lokale politie Lanaken-Maasmechelen (Lama) kon het drietal betrappen. Twee personen werden ter plaatse ingerekend. Een derde boef sprong echter in een vluchtauto en stoof weg. Hij reed daarbij zelfs in op de agenten die hem probeerden tegen te houden. Niemand raakte gelukkig gewond, al schoot de politie enkele keren op zijn wagen in de hoop om hem alsnog tegen te houden.

Achtervolging

Het kwam tot een achtervolging die de politie over de landsgrens in Nederlands Limburg bracht. Daar werd meteen versterking ingeroepen van de Nederlandse collega’s. Die zagen plots de Belgische boef achterna gezeten door de politie Lama naderen op de snelweg A2. Aan de afrit in Grathem ter hoogte van Roermond werd hij klem gereden en in de boeien geslagen. Zijn auto werd in beslag genomen. De boef is voorlopig opgesloten in een Nederlandse cel, maar zal allicht snel aan ons land worden uitgeleverd.