Politie krijgt tips na drievoudige brandstichting 28 juli 2018

De politie heeft al meerdere tips binnen gekregen na de brand aan het gebouw van De Voorzorg op de hoek met de Rijksweg en de Joseph Smeetslaan.





De politie kon echter nog niet over een doorbraak spreken. In twee weken tijd werd al op drie plaatsen brand gesticht in leegstaande panden in de gemeente. Over een duidelijke link is nog niets zeker, maar de feiten lijken sterk op elkaar. "Het onderzoek is nog steeds lopend, maar voorlopig gaan we nog niet met zekerheid uit van een link", besluit de politie.





Tips mogen worden doorgegeven via 089/47.47.47 of info@politielama.be (MMM)