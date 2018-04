Politie-inval blijkt onderzoek na overval op café 27 april 2018

Drie mannen hebben dinsdag een café aan de Oude Baan in Eisden overvallen. Dat gebeurde bij Café Mondial. Eerder berichtten we over een politie-inval die er plaats vond, en het parket weigerde elke vorm van communicatie in het belang van het onderzoek. Intussen blijkt dat het om een gerechtelijk onderzoek ging nadat de uitbater werd belaagd door drie gewapende mannen. Ze gingen met de kassa aan de haal. De uitbater bleef ongedeerd, maar was wel onder de indruk van de feiten.





Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit, maar de daders zijn nog steeds voortvluchtig.





"In het belang van het onderzoek communiceren we hier niet verder over", aldus Jeroen Swijsen van het parket. (MMM)