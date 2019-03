Politie arresteert man (36) die voor 10.000 euro aan heroïne op zak heeft MMM

16u30 0 Maasmechelen De politie heeft afgelopen weekend een dealer opgepakt die 340 gram heroïne op zak had. Dat gebeurde bij een verkeerscontrole in Lanaken. De Maasmechelaar (36) zit in de cel.

De verkeersactie vond plaats aan de 2de Carabinierslaan in Lanaken. De man werd gecontroleerd en in zijn wagen werd 340 gram heroïne aangetroffen. Dat komt ongeveer overeen met een straatwaarde van net geen 10.000 euro.

Straatwaarde

Eén gram heroïne kan bijna 30 euro kosten. De 36-jarige man was ook in het bezit van cannabis, enkele joints en een busje pepperspray. Hij werd gearresteerd en door het parket Limburg voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren die hem liet aanhouden.

De Maasmechelaar werd overgebracht naar de gevangenis in Hasselt. Het verdere onderzoek is in handen van het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen.