Pizza-tuinfeest voor Music for Life

Foto Karolien Coenen De pizza's vielen in de smaak bij de gasten op het tuinfeest.

Drie gezinnen uit Maasmechelen wilden graag hun hart tonen voor Music for Life, maar zagen een wafelenbak niet zitten. Dimitry Opdenacker, zijn vrouw en twee andere gezinnen stampten dan maar een tuinfeest uit de grond. "Honderd gasten zijn uitgenodigd, zij krijgen de hele avond eten en drinken", vertelt Opdenacker, die brandweerofficier in Maasmechelen is. "Hiervoor betalen ze 45 euro toegangsgeld. We laten een pizzabakker afgekomen die maar liefst 120 pizza's zal bakken. Daarom heet het evenement ook Slice for Life. Een Rockabilly live-band speelt én Maasmechelse bier is er van de tap rechtstreeks uit het Kompelbusje." Ook de kinderen hielpen bij de voorbereiding. "Ze hebben tenten opgezet, tafels en stoelen klaargezet,... Zo geven we ze mee dat je soms iets kan doen voor het goede doel." Volgens Dimitry zal het event tussen de 2.500 en 3.000 euro opbrengen voor vzw Autisme Limburg. (MMM)