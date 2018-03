Petitie voor behoud Kleurrijk Maasmechelen 26 maart 2018

02u30 2 Maasmechelen PVDA Maasmechelen wil dat het gemeentebestuur de organisatie van Kleurrijk Maasmechelen opnieuw op zich neemt, en daarmee het evemenent nieuw leven inblaast.

Kleurrijk Maasmechelen - een feest waarbij het multiculturele centraal stond - was een initiatief van de gemeente, maar werd in 2015 overgenomen door de PVDA. "Wij stellen voor dat het gemeentebestuur eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt en Kleurrijk Maasmechelen terug organiseert. Wij starten een petitie op met deze eis. Zolang het gemeentebestuur niet ingaat op deze eis zullen wij als PVDA er alles aan doen om ook dit jaar het feest opnieuw te doen slagen", zegt Simon Heijens, lijsttrekker voor de PVDA in de gemeente. "Enkele jaren geleden merkten we dat velen samen met ons het spijtig vonden dat het feest niet meer georganiseerd werd. Dus hebben we in 2015 de betrokken verenigingen bij elkaar gebracht en Kleurrijk Maasmechelen zélf terug leven in geblazen." De partij reageert nadat zij van burgemeester Raf Terwingen (CD&V) deze week een brief kreeg waarin staat dat de partij aan opportunisme doet en dat de gemeente wél nog steeds 1.000 euro aan subsidies vrijmaakte voor het evemenent. "Steun van de cultuurraad, maar tegelijk mogen we geen reclame meer maken in het infoblad of op het grote lichtscherm", besluit Heijens. (MMM)