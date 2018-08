Patro krijgt geen nieuw contract voor stadion 04 augustus 2018

02u44 0 Maasmechelen Patro Eisden krijgt geen nieuw contract voor het Gemeentelijk Sportsstadion. Een overname verandert niets aan het huidige contract.

Volgende week organiseert Patro Eisden een persconferentie, en stelt meteen ook de nieuwe overnemer van de club voor.





Zoals geweten was de club sind dik anderhalf jaar in handen van de Chinese investeerder Whoo. De man nam de fakkel over van toenmalig voorzitter Robert Stevens, en stelde meteen ook diens neef Patrick Stevens aan als financieel directeur. Al snel bleek dat de oude en nieuwe voorzitter andere visies hadden, en op een woelige algemene vergadering nam Whoo het heft helemaal in handen.





"Wij hebben als gemeente in het begin gedacht dat de Chinese investeerder de club naar een nieuw niveau zou tillen. Toen bleek dat dat niet waar was, hebben wij ons als gemeente vooral gefocust op de jeugd. De Maasmechelse kinderen moeten bij Patro een opleiding kunnen krijgen. Wij wilden investeren in de jeugd, en hadden 500.000 euro klaar liggen voor de uitbouw van een jeugdcomplex. Als garantie eisten wij dat Patro een aparte jeugd-vzw zou stichten. Whoo ging daar niet in mee. Maar wij willen geen gemeentelijk sportstadion aanbieden aan een ploeg zonder jeugdwerking. Dus hebben wij een contract afgesloten met een nieuwe, gemeentlijke jeugd-vzw voor een jaar. En dat contract gaan we niet verbeken voor een nieuwe, onbekende investeerder. Wij hebben wél de clausule erin gezet dat de eerste ploeg van Patro altijd voorrang moet krijgen bij een thuismatch", aldus burgemeester Terwingen.





De nieuwe investeerder zal voor zijn accomodatie dus moeten gaan aankloppen bij de gemeentelijke jeugd-vzw. (MAM)