Patro-fans voeren morgen actie tegen beleid 11 april 2018

Voor de supportersgroep van Patro Eisden is de maat vol. De manier hoe het bestuur omgaat met de club, die dreigt te degraderen, is volgens de fans triest. Zo werden trainer Guido Brepoels en zijn T2 maandag onverwacht ontslagen.





"Een absoluut dieptepunt. Er gebeuren transfers die niemand snapt. Spelers die na drie weken alweer verdwijnen, trainers die worden gedwongen om bepaalde spelers op te stellen. Allemaal praktijken die niet door de beugel kunnen", klinkt het. Nog andere supporters hebben zelfs vermoedens dat hun voorzitter Wayne Woo uit China zich bezig houdt met gokpraktijken, hoewel dat op geen enkele manier te bewijzen is. "Maar hoe verklaar je anders dat een trainer telkens mails krijgt met de verplichte opstelling én de minuut dat een bepaalde speler moet vervangen worden. Je kan toch niet op voorhand al bepalen wanneer je spelers wisselt. De resultaten zijn niet naar behoren, dit is op termijn verlieslatend en toch is het voor Woo wellicht winstgevend. Allemaal niet te vatten." Ook het jeugdbestuur stapte onlangs op na een aanslepende onenigheid. "Woo is in elk geval de baas, en geen enkele andere mening wordt gehoord." Komende donderdag om 17.30 uur tijdens de training zullen heel wat supporters naar Eisden afzakken. "Hetzelfde willen we zaterdag doen op Lommel. Laten we samen de spelers weten dat we achter hun staan." (MMM)