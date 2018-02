Parket onderzoekt autobrand 09 februari 2018

Aan de Bredeweg in Opgrimbie is woensdagnacht een auto uitgebrand. De brandweer werd rond 3.30 uur opgeroepen. Ook de politie werd ingeschakeld. Het parket en een branddeskundige onderzoeken nu of er kwaad opzet in het spel is. Kans bestaat ook dat het om een accidentele brand gaat. (MMM)