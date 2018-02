Overijverige incasseur bedreigt man met schulden met de dood 08 februari 2018

De 56-jarige L.V. uit Maasmechelen ging wel erg ver om een man uit Zutendaal aan te manen om een schuld van 175.000 euro terug te betalen. Hij uitte zelfs doodsbedreigingen.





Volgens L.V. werkte hij in opdracht van een incassobureau. Tussen 14 juli en 6 oktober 2016 nam hij zijn taak toch iets te voortvarend op. De schuldenaar werd overstelpt door telefoontjes en mails. L.V. bezocht de man uit Zutendaal verder meermaals aan zijn woning en ook op zijn werk. Eén sms was zelfs levensbedreigend. "Je kan beter terugbellen. Je opzoeken is duurder en veel pijnlijker. Dat geld heb je gehad en betaal je netjes terug. Zo niet dan lig je weldra naast Joop", klonk het bericht. Daarna schakelde de schuldenaar zelfs een bewakingsfirma in. De overijverige L.V. werd veroordeeld tot 6 maanden cel met voorwaardelijk uitstel en een boete van 600 euro. (JEK)