Ouderwetse poging tot bankdiefstal 12 juli 2018

02u52 0

Gisterenochtend kwam er bij politie Lanaken-Maasmechelen een melding binnen van een vroege klant. Die merkte op dat er schade was aan een bankautomaat in de hal van de bank Belfius aan de Rijksweg te Maasmechelen. Het betreft duidelijk geen ontploffing, enkel braakschade. Aan de plofkraken in ons land kunnen de feiten dus niet worden gelinkt. Er werd ook geen geld gestolen. Het gerechtelijk labo van de federale politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De politie Lanaken-Maasmechelen onderzoekt deze braak en poging tot diefstal. (BVDH)