Oude fundamenten ontdekt aan Vrijthof 01 juni 2018

03u00 0

Archeologen hebben de fundamenten van een zestal oude panden blootgelegd aan het Vrijthof in Eisden-Dorp. Het gaat om gebouwen uit de 18 en 19de eeuw waaronder het voormalige gemeentehuis, het schoolhuis, een dodenhuis én enkele woningen. Een groot deel ging verloren vlak na de Tweede Wereldoorlog. De archeologen vonden ook drie skeletten die werden meegenomen voor onderzoek. Wat vooral duidelijk wordt, is dat het plein in de vorige eeuw veel kleiner moet geweest zijn.





Intussen klaagt buurtbewoner Bert Dexters dat de aannemer zich niet aan de afspraken houdt, en dat hij zijn eigen appartement met moeite binnen kan. "De verantwoordelijkheid van de schepen en burgemeester", vindt Dexters, die ook als gemeenteraadslid zetelt (N-VA).





Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) reageert. "Bij werken van deze grootorde krijg je soms overlast, daar kunnen we niet om heen. Nochtans zijn alle gemaakte afspraken met de aannemer allemaal nagekomen. We liggen zelfs voor op schema en krijgen weinig klachten."





De heraanleg van de straat zal voor ten vroegste juli zijn. De werkzaamheden in het centrum zullen in oktober afgerond zijn. (MMM)