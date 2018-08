Opvallend veel kandidaten met Italiaanse roots op N-VA-lijst 30 augustus 2018

N-VA Maasmechelen heeft de verkiezingslijst goedgekeurd. Lijsttrekker is net zoals vorige keer Erik Ver Berne. Opvallend is het hoog aantal kandidaten met een Italiaanse achtergrond.





"We spreken dan over Santo Sultano, Pasquale Di Monaco, Marco Blascetta, Giuseppina Mirabile en Martha Mariotti", zegt Ver Berne. "Ook Alyssa Gallo heeft die roots. Zij is advocate en krijgt de tweede plaats."





Uittredend fractieleider Gerard Colson krijgt plaats 3. De andere plaatsen zijn ondermeer voor Michael Gryncewicz, Marijke Geraerts, Kristof Verheyen en Kimberly Simons. Lijstduwer is afdelingsvoorzitter Jan Valgaeren, voormalig directeur van het ziekenhuis Maas en Kempen en Bree-Maaseik. De uittredende gemeente- en OCMW-raadsleden Veerle Janssen, Martin Milissen, Bert Dexters en Nathalie Hamers staan ook terug op delijst. Gemeenteraadsvoorzitter Andy Pieters koos dit keer voor een rol achter de schermen. (MMM)