Ontdek diamanten in Maasmechelen Village 04 mei 2018

Maasmechelen Village heeft nu ook een diamanten-shop geopend. Dat gebeurde in samenwerking met het Antwerp World Diamond Center en diamantengigant De Beers. "De Diamond Experience wordt een toeristische attractie. In een indrukwekkende ruimte zullen de bezoekers een reis door de tijd kunnen maken, terug naar het bruisende Antwerpen van de 15de eeuw", zegt manager David Winkels. "Ze zullen er het inspirerende verhaal ontdekken van de gezusters Reyns, twee weduwes uit de 18de eeuw die destijds leading ladies waren in de diamanthandel. We tonen zeldzame handgeschreven documenten uit Antwerpse Stadsarchieven. Het gaat om Unesco werelderfgoed dat nooit eerder werd vertoond. Maar we doen ook schattingen voor bezoekers die een familiestuk willen laten taxeren en ga zo maar door."





(MAM)