Onbewoonde woning in brand 14 juli 2018

02u37 0

De brandweer werd gisterochtend rond 6.50 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Guido Gezellelaan te Maasmechelen. Dit in een onbewoonde woning. Bij een eerste controle bleek er een inbraak te hebben plaatsgevonden en brand te zijn gesticht. De brand werd snel geblust door de brandweer. Er was enkel een rookontwikkeling. Het parket werd ingelicht, het labo van de federale politie en de branddetectiehond kwamen ter plaatse voor een sporenonderzoek. (BVDH)