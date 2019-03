Oldtimer gaat over de kop Toon Royackers

10 maart 2019

Aan de Uikhovenstraat in Uikhoven bij Maasmechelen is zaterdagavond omstreeks 23 uur de bestuurder van Renault R5 oldtimer geslipt. Zijn wagen schoof de berm in, knalde daar tegen een betonnen paal en sloeg vervolgens over de kop. Brandweerzone Oost Limburg moest ter plaatse komen om de bestuurder te bevrijden. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.